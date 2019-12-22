Серьги народной артистки СССР Людмилы Зыкиной ушли с молотка на мемориальном аукционе в Москве. Покупатель отдал за украшение певицы 2,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома «12-й стул» в воскресенье, 22 декабря.

«Любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла «Мои серьги» (1908), ушли с молотка за 2,3 млн рублей при стартовой цене в 1 млн рублей. Золотое колье со 127 бриллиантами (1970), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым (экс-президент Азербайджана. — Ред.), продано за 1,2 млн рублей», — говорится в заявлении.

Среди лотов были и другие драгоценности. Например, в этом списке оказался золотой гарнитур «Малая парюра», состоящий из колье — 112 природных бриллиантов круглой огранки, серег и кольца. Также представлена золотая брошь «Павлин» с природной бирюзой стоимостью 55 тыс. рублей.

Кроме того, на торги выставили пластинки, личные вещи и бижутерию — в их числе бусы из бисера, которые сделала сама Зыкина.

Отмечается, что вторая часть ювелирной коллекции будет распродана в 2020 году. Средства направят на увековечивание памяти артистки.

5 ноября сообщалось об открытии декабрьского аукциона Зыкиной. Тогда анонсировалась продажа множества вещей. Среди них даже кроссовки, кошельки и шубы советской певицы.

В июне, по данным «Федерального агентства новостей», состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома на Котельнической набережной в Москве, где жила певица.

Людмила Зыкина скончалась в Москве в 2009 году в возрасте 80 лет. После смерти певицы осталось немало дорогих костюмов и украшений. 3 марта 2012 года наследник певицы, ее племянник Сергей Зыкин, выставил на торги через аукционный дом «Гелос» ювелирные изделия, принадлежащие Людмиле Зыкиной. 25 представленных украшений были проданы более чем за 31 млн рублей.