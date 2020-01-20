Народный артист РФ, создатель фильмов «АССА» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» Сергей Соловьев, находящийся в больнице, переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в окружении кинематографиста.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у кинорежиссера ишемический инсульт, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», — сказал собеседник агентства.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. В 1969 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

С 1969 года по 1987 был режиссером на киностудии "Мосфильм", также стал автором сценариев игровых и документальных фильмов. С 1987 года — руководитель объединения "Круг" при "Мосфильме".

Соловьев дебютировал в кино в 1970 году двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышла его первая полнометражная картина «Егор Булычев и другие». Фильм «Сто дней после детства» Соловьева был отмечен рядом кинематографических наград, среди которых «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля (МКФ) за лучшую режиссуру, серебряная медаль МКФ в Авелино (Италия), главный приз на Белградском всемирном кинофестивале «Фест-76».

Также в фильмографии режиссёра картины «Чужая Белая и Рябой», «АССА», ставшая первым в трилогии «Три песни о Родине», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Среди других фильмов — «Три сестры», «Нежный возраст», «О любви», «2-Асса-2», «Анна Каренина» и др.

С 1985 года преподает во ВГИКе. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).

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