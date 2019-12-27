Стилист Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека из-за того, что его оштрафовали за пикет у стен Кремля против строительства завода на Байкале.

Мы жалуемся на нарушение 6-й, 10-й и 11-й статей Европейской конвенции — право на выражение мнения и на справедливый суд, — сообщила РИА Новости адвокат звезды Татьяна Глушкова.

По её словам, одиночный пикет не требует согласования, но закон о митингах запрещает проводить любые мероприятия «в непосредственной близости от резиденции президента». Однако эти границы не определены.

Зверев был не согласен с решением Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тысяч рублей и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

3 марта стилист организовал пикет напротив Кремля. Он вышел в короне с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, инстанция оштрафовала Зверева за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, писал NEWS.ru.

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