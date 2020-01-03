СПОРТ

Сергей Устюгов завоевал серебро на лыжной гонке «Тур де Ски»

18:32 03/01/2020

Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, передает ТАСС.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо – он преодолел дистанцию в 15 километров за 39 минут 51,0 секунды. Устюгов уступил Клебо 0,7 секунды. Третье место занял россиянин Александр Большунов (+1,0).

Российский лыжник Андрей Ларьков финишировал четвертым (+4,4), Денис Спицов – седьмым (+13,7), Артем Мальцев – 12-м (+19,7), Андрей Мельниченко – 15-м (+29,4), Иван Якимушкин – 17-м (+39,5), Глеб Ретивых – 55-м (+3.39,6).

Гонка «Тур де Ски» завершится 5 января.



