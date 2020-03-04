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Сергей Кирьяков: Казань – отличное место для проведения Суперкубка УЕФА

11:47 03/03/2020

Суперкубок УЕФА впервые состоится в России. Матч пройдет в 2023 году в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Место проведения турнира накануне выбрали в ходе Исполкома организации, прошедшего в Амстердаме, сообщает НСН.

Это событие важно как для столицы Татарстана, так и для развития отечественного футбола, уверен бывший форвард национальной команды Сергей Кирьяков.

«Это достаточно приличный титул. Конечно, он уступает Лиге чемпионов или Лиге Европы, но, в любом случае, он вводит его обладателя в историю футбола, завоевать его почетно для любого клуба», – подчеркнул специалист.

Он не исключил, что через три года в матче за Суперкубок может сыграть и клуб из России. Кирьяков напомнил, что в 2008 году петербургский «Зенит» участвовал и побеждал в этом турнире.

Напомним, Суперкубок УЕФА открывает европейский сезон. Как правило, матч проводится в августе. Действующий обладатель трофея – английский «Ливерпуль».



