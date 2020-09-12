Сергей Захарьяш признался, что полгода жизни на Сейшелах сильно сказались на его восприятии жизни.

Я ЗАБЫЛ КТО Я…

Живя на острове уже пол года, в одном пространстве, с до боли знакомыми лицами, в отсутствии цивилизации, московских пробок, энергии города и привычных «русских» людей… я стал забывать ту жизнь, что была у меня раньше.

Мозг начал работать на другой частоте, расслабился, стал «индейцем». Давайте знакомиться заново!

Я Сергей Захарьяш, и вообще я спец в интернет-маркетинге, продажах и привлечении инвестиций в сторонние проекты и трейдинге на различных финансовых рынках, с 2016 года инвестирую в рынок криптовалют, также я занимаюсь продажей чужих бизнесов по Москве и я в этом хорош.

Я скучаю по сделкам, встречам, переговорам, по ценности времени и бешеному ритму.

Дальше, я решил писать о том, что составляло мою жизнь ДО. Надеюсь вам будет полезно и интересно.

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