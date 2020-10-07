Сергей Захарьяш заявил, что будет добиваться Яну Шафееву на поляне.

Сегодня во время нашего ток-шоу ведущие представили к разбору виртуальный роман Сергея Захарьяша с Яной Шафеевой. Мужчина настойчиво ухаживает за девушкой, пытается завоевать её расположение и дарит подарки. Сама Яна охотно отвечает на флирт, но ничего определённого Сереже пока не обещает.

Ольга Бузова приняла решение соединить два одиноких сердца на общей территории. Ближайшим рейсом Захарьяш вылетает в Москву, чтобы добиваться Яну уже на Поляне.

«Яна мне давно нравится, и я говорил о своей симпатии, когда у них были ссоры с Захаром. Но в тот момент она предпочла вернуться к нему, и закончилось это плохо. Мне бы очень хотелось построить серьёзные отношения, и у меня есть конкретная позиция по поводу этого. Сейчас самое лучшее время, когда у нас с Яной может что-то получиться», – заявил Захарьяш.

А ты что думаешь? Подходят друг другу эти участники?