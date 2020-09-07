Бывшие влюблённые по переписке продолжают общаться на расстоянии после ухода Марины Страховой с проекта. Сергей Захарьяш сожалеет, что не смог встретиться с девушкой лично, ведь неизвестно, смогли бы они построить отношения, если бы увидели друг друга воочию. Сейчас молодой человек решил, что ему необходимо увидеться с Мариной, когда он сможет прилететь в Москву с Сейшел.



Будучи на проекте, Марина Страхова пыталась построить с Сергеем отношения на расстоянии. Ребята постоянно созванивались и переписывались, устраивали частенько сюрпризы и надеялись, что это общение перерастёт в нечто большее. В один момент они поняли, что такой формат общения им не подходит, чувства угасли, поэтому решили расстаться.



Недавно выяснилось, что после ухода Страховой с проекта, они продолжили общение. По словам поклонников девушки, она вполне может вернуться на проект уже в сентябре. Сергей надеется, что его отправят в Москву в этом месяце, тогда он сможет встретиться с Мариной лично. И только после этого ему станет понятно, сможет ли у них что-либо получиться.