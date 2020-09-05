Большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Он уточнил, что период пандемии стал тяжелым для малого и среднего бизнеса. Мэр Москвы отметил, что этот сектор все еще нуждается в поддержке.

— Мы решили, что большинство наших программ поддержки малого и среднего бизнеса будут продолжаться, в том числе и субсидии для кредитов, которые берутся для перекредитования, для новых проектов, программа льготных кредитов, которая набирает обороты и популярность для малого бизнеса, — добавил Сергей Собянин.

Также он пожелал москвичам уверенности и напомнил, что жители столицы испытали много страхов за период пандемии.

— Настрой себя, что мы побеждаем, что Москва победит, что у нас есть силы, потенциал, прекрасные люди, профессиональные, активные, которые, конечно, будут наш город делать год от года краше, удобнее, более современным, молодым, — подчеркнул Мэр.

Ранее он назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве.