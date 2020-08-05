Политик и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новый пост в Instagram, в котором в стихотворной форме заявил, что в Бейруте произошёл «мощный фейерверк» из-за безответственности. Произведение содержит нецензурную лексику.

Замутили мощный фейерверк! / Кто и где селитру так хранили, — задаётся вопросом музыкант.

По его словам, это взрыв задел всех. Подобные ситуации происходят, когда за дело берутся безответственные люди.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. В результате происшествия погибли 30 человек, пострадали — около трёх тысяч.

На данный момент пострадавших доставляют в различные госпитали. Среди них — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране.

Как писал NEWS.ru, число жертв взрыв в порту Бейрута возросло до 113, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана. Десятки людей все ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.