Артист показал архивный снимок, сделанный более 20 лет назад

44-летний солист группы «Руки Вверх!» радует поклонников своими хитами вот уже 25 лет. Сейчас Сергей Жуков может похвастаться многотысячной армией поклонников, высокими гонорарами и концертными турами по всей стране. Когда-то карьера артиста начиналась с обычных дискотек, где он даже не пел, а лишь развлекал публику в качестве MC.

Жуков решил вспомнить, как ему удалось заработать свои первые деньги. Он рассказал, на что потратил первую зарплату, а также показал архивный снимок, сделанный более 20 лет назад. В Instagram Сергей признался, что начал работать на дискотеках в Самаре в 1993 году. Тогда будущему артисту платили 12 тысяч рублей, но этих денег едва хватало на жизнь.

«Это были совсем не те 12 тысяч, что сейчас, в 2020-м. Денег этих хватало ровно на 2 доширака, майонез, булку хлеба и пачку сигарет. Да и платили тоже не очень регулярно – когда задерживали, когда вообще говорили, что денег нет, тогда про МРОТ еще не слыхивали, как и о том, чтобы прописать гарантированный доход в основном законе»

Певец вспомнил, что в 90-е годы было сложно, ведь работы было мало, да и платили не везде вовремя. Однако Сергея это не смущало, ведь лишь в более старшем и осознанном возрасте он стал задумываться о будущем.

«С законами тогда было вообще туго – все крутились как могли. Впрочем, и я тогда не сильно заморачивался о гарантированной оплате, льготах, пособиях и выплатах – молодой был. Все мы по юности не сильно паримся о том, что будет впереди, и лишь с годами становимся мудрее»

Фото: @sezhukov