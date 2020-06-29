Актера Сергея Бурунова жестоко обманули. Он решил приобрести себе новый компьютер, но в итоге стал жертвой аферистов.

Как передает Telegram-канал «112», он нашел в Сети объявление о продаже устройства. Затем звезда кино и сериалов договорился о цене, а она составила 270 тысяч рублей. В итоге артист условился о дне, когда ему обещали доставить компьютер и скинул нужную сумму продавцу.

Тем не менее, в обещанный день технику Бурунову так и не доставили. И артисту пришлось обращаться в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.