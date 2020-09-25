Актер Сергей Безруков в интервью «Известиям» высказался о приговоре артисту Михаилу Ефремову, в начале июня 2020 года устроившему смертельное ДТП в Москве.

Случившееся он назвал печальным событием.

«Я как коллега, безусловно, поддерживаю Михаила, искренне желаю ему смягчения приговора и переживаю за потерпевшую сторону. И в том и в другом случае — это трагедия, поэтому хочется занять человеческую позицию. Ломаются судьбы. Да, вынесено наказание, но оно такое жесткое! Кто в этом виноват? Что за цирк был устроен вокруг этого?» — рассуждает Безруков.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.