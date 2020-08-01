Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс стала участником акции, которая позволит передать 4,25 миллиона защитных масок школам в США.

Как сообщается на странице Уильямс в Instagram, она в сотрудничестве с Национальной ассоциацией школьных советов, производителем одежды и издательством планирует пожертвовать средства индивидуальной защиты школам с недостаточным уровнем обеспеченности. Также они предоставят обучающие материалы, а в дополнение к каждой купленной школой маске будет пожертвована еще одна.

«Я благодарна за возможность рассказать нашим школам об этом ресурсе и получить возможность помочь учащимся», — отметила 38-летняя спортсменка.