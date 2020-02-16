72-летний житель Сербии Милован Милутинович, известный в стране как Супермен, отправился в пешее путешествие в Москву. Мужчина хочет пожать руку президенту РФ Владимиру Путину.

Он планирует дойти до российской столицы к 9 мая, передаёт Telegraf. Для этого ему нужно проходить около 60 километров в день. Его путь пролегает через Будапешт и Минск.

Президент Путин — самая выдающаяся личность цивилизации, но для меня он является источником вдохновения, потому что он также является выдающимся атлетом, и благодаря этому он довел свою умственную и физическую форму до совершенства, — уверен он.

Мужчина отметил, что не боится ничего, кроме холода.

Как ранее писал NEWS.ru, якутский городской суд арестовал четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», на трое суток, признав их виновными по статье о неповиновении полиции.

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