Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) страны с 63,35%, сообщил избирком.

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участков, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

«СПП получает 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%», — сообщил избирком. Обработаны данные с 2,32% участков, явка предварительно составила 59,43%

Республиканская избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Избирательный ценз для прохода в парламент составляет 3%, депутаты избираются на четыре года.