Сербская прогрессивная партия (СПП) была создана в октябре 2008 года Александром Вучичем и Томиславом Николичем.

Согласно уставу, целями Сербской политической партии также являются:

– сохранение территориальной целостности страны и уважение универсальных свобод личности,

– формирование стабильного государства,

– восстановление и создание сильной экономики страны, усиление частного сектора,

– борьба с коррупцией и преступностью на всех уровнях,

– создание государства социальной справедливости, в котором каждый будет иметь равные возможности для достижения желаемого качества жизни и личного счастья,

– создание сбалансированного регионального развития и децентрализации Сербии с особым акцентом на развитие сельских районов и повышение уровня жизни в небольших районах,

– военный нейтралитет Сербии с участием в миротворческих миссиях ООН, а также работа по модернизации и техническому оснащению сербской армии.

Сербская прогрессивная партия выступает за вступление Сербии в Европейский Союз, а также за тесное сотрудничество с Россией, США, Китаем, Японией и странами третьего мира.

Членом партии может быть любой взрослый гражданин Сербии.

Гражданин Сербии или иностранный гражданин, внесший исключительный вклад в работу партии или в реализацию принципов, которым привержена партия, может быть назначен почетным членом партии.

Высшим органом партии является Ассамблея. Очередная сессия Ассамблеи проводится один раз в четыре года. Сессия Ассамблеи проходит под председательством главы партии.

Между сессиями Ассамблеи руководство партией осуществляет Главный совет, который собирается не реже одного раза в три месяца.

С 2008 года пост председателя партии занимал Томислав Николич.

По итогам парламентских выборов в мае 2012 года коалиция «Сдвинем Сербию», в которую входила СПС, получила 73 из 250 мест в парламенте.

20 мая 2012 года во втором туре президентских выборов Томислав Николич был избран президентом Сербии, набрав 49,3% голосов.

С мая 2012 года исполняющим обязанности председателя партии стал Александр Вучич. 29 сентября 2012 года он был единогласно избран председателем партии.

По итогам парламентских выборов в марте 2014 года Сербская прогрессивная партия заручилась поддержкой 48,35% голосов избирателей и получила 158 мест в парламенте.

Александр Вучич был избран премьер-министром Сербии.

24 апреля 2016 года на внеочередных выборах в парламент коалиция «Сербия побеждает – Александр Вучич», сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила большинство – 48,24% голосов. По итогам выборов СПП получила 131 из 250 депутатских мандатов. Александр Вучич вновь занял пост премьер-министра Сербии.

2 апреля 2017 года на выборах в президенты Сербии Александр Вучич одержал победу, получив 55% – 2 012 788 голосов.

21 июня 2020 года по итогам парламентских выборов Сербская прогрессивная партия получила, по предварительным данным, 63,35% голосов избирателей.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников