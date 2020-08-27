Счетная палата (СП) России выяснила, что у властей нет достоверной информации о количестве акционерных обществ (АО), подконтрольных государству, и Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Об этом сообщается на сайте органа.

В СП пришли к выводу, что у государства слишком мало данных о финансовой деятельности этих организаций. По данным аудиторов, Минэкономразвития включает в свои отчеты для правительства только десять крупнейших АО, что составляет всего один процент от их общего числа.

«В результате более 90% АО находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется», — заявили в СП.

По данным Счетной палаты, многие акционерные общества с госучастием нестабильны или имеют отрицательную динамику.

Есть проблемы и с дивидендами АО и ФГУП: у государства нет общих подходов к определению размера их чистой прибыли и дивидендов, уходящих в федеральный бюджет.

За 2017-2019 годы доходы бюджета от АО и ФГУП выросли: на 30,4 процента по ФГУП, на 75,7 процента — по АО.

Большую часть поступлений (97 процентов) обеспечивают 20 АО, то есть два процента от их общего числа, а более 500 компаний вообще не перечисляли дивиденды в бюджет за последние три года.

Единственным агрегатором данных о АО и ФГУП сейчас является является ФГИАС «Единая система управления государственным имуществом» Росимущества. Однако данные в ней не совпадают с информацией из Росстата и Федеральной налоговой службы.

Как сообщал «Рамблер», ранее Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий.

По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема — присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.

Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что за 2017-2019 годы россияне недополучили пенсий как минимум на один миллиард рублей, максимум — на три.