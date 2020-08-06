Члены сената США потребовали от администрации порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2», сообщила газета Handelsblatt.

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2″, вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия», — приводит издание часть письма трех американских сенаторов во главе с Тедом Крузом.

Руководство порта не стало комментировать информацию об этом обращении.

В свою очередь, официальный представитель по энергетике фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в интервью Mpravda.com назвал действия США «экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности, газовой политики Германии и Европы».

Он призвал Берлин «незамедлительно и прямо» ответить на угрозы сенаторов.

«Инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещен въезд в ЕС и, в частности, в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать», — заявил Котре.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Как ранее сообщило онлайн-издание Focus, в Балтийском море к работе над трубопроводом привлекли новые корабли. В частности, речь идет о судне «Россини», которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц.

По данным издания, судно прибыло туда в начале июня. На нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2».

Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако всем участникам процесса приходится «действовать скрытно» из-за угрозы американских санкций.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.