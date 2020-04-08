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В современной России невозможно умереть с голоду, так как малоимущим положены социальные выплаты. Такое мнение высказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сообщает в среду, 8 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, за пособием по безработице могут обратиться те люди, которые были устроены официально. При этом, те, кто не сможет подтвердить, что работали официально, все равно имеют право на получение социальных выплат.

«Такого человека признают малоимущим, и он все равно получает определенные социальные выплаты от государства. Умереть с голоду в нашем государстве невозможно», — заявила сенатор.

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Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных. Он заявил, что россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12130 рублей.

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