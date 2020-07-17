Российские поставки С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций США, исполнение контракта уже идёт, заявил Mpravda.com первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В конгресс США внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идёт исполнение контракта», — заявил Джабаров.

Кроме того, сказал сенатор, президент Турции не тот человек, чтобы поддаваться таким угрозам со стороны Вашингтона.

«Эрдоган парень упёртый, на него вряд ли это подействует», — подчеркнул он.

Как подчеркнул Джабаров, конгресс США занимается санкционной политикой в ущерб своей законодательной работе. «Складывается впечатление, что они там с ума уже посходили со своими санкциями. Только этим и занимаются, вместо того чтобы принимать законы», — отметил сенатор.