Россия примет ответные меры на британский «список Магнитского», конкретные параметры определят профильные ведомства, заявил Mpravda.com в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Ранее Великобритания опубликовала свой «список Магнитского», в который вошли глава СК Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ.

«Россия примет ответные меры на представленный Великобританией «список Магнитского». Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что принцип симметричного, зеркального ответа заложен в российском законодательстве, но именно профильные ведомства определят те или иные шаги, которые следует принять России.

Кондратьев также подчеркнул, что составление подобного списка — «это проявление враждебности по отношению к России, подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона».