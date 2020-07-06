Россия должна ответить на новые антироссийские санкции Лондона и включить в свой санкционный список высшие должностные лица Великобритании, заявил Mpravda.com сенатор Олег Морозов.

В понедельник Британия опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийства и использовании труда заключенных. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.

«Так называемые нарушения прав человека — это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической коньюнкьуры. Очевидно, что дело Магнитского из этого списка, тем более, что оно возникло совсем не вчера. Поэтому на политические акции и ответ должен быть таким же. Высокие должностные лица Великобритании должны попасть в наш санкционный список», — заявил Морозов.

Что касается включённых в санкционный список граждан Саудовской Аравии, то они, убеждён сенатор, пошли «в виде гарнира». «Можно есть, а можно и отказаться. То есть её добавили персонально для нас, чтобы соблюсти внешние приличия», — сказал он.