Председатель «Союза пенсионеров России», сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру».

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — сказал Рязанский.

Он добавил, что знаменитости делают подобные высказывания ради завоевания симпатий, и подчеркнул, что не одобряет их.

Сенатор предположил, что дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами.

«Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — подчеркнул Рязанский.

Парламентарий добавил, что его пенсия составляет немногим более 19 тысяч рублей.

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Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает «20 с лишним» тысяч, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович — 23 тысячи, журналистка Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

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