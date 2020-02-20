Деятелям культуры и звездам шоу-бизнеса не стоит жаловаться на маленькие пенсии и использовать это как способ «завоевать какие-то симпатии». Об этом «Газете.ру» заявил сенатор и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии», — подчеркнул первый замглавы социального комитета Совета Федерации.

Он также предположил, что знаменитости удивляются размеру пенсий, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами, и не понимают, как граждане России могут прожить на эту сумму.

«Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — заявил Валерий Рязанский, пояснив, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Елена Ханга заявила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей, и жить на эти деньги очень сложно. На небольшой размер пенсии пожаловались также Роксана Бабаян и Регина Дубовицкая. При этом ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович назвал выплаты российским пенсионерам «мизерными».

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