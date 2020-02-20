Деятели шоу-бизнеса не должны жаловаться на маленькие пенсии. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил председатель Совета пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — пояснил сенатор 19 февраля.

Он отметил, что подобные высказывания артисты делают для завоевания симпатий и сам он их не одобряет. Сенатор также предположил, что, дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами. Говоря о своей пенсии, парламентарий отметил, что она составляет 19 тыс. рублей, пишет НСН.

Ранее о размерах своих пенсий рассказали известные представители шоу-бизнеса, включая Леонида Якубовича, Евгения Петросяна, Регину Дубовицкую, Юрия Лозу и других. Как отмечает «Федерально агентство новостей», большая часть российских звезд эстрады и кино получают пенсии не более 50 тыс. рублей. Многие из них, однако, имеют московскую надбавку. С 2018 года народные и заслуженные артисты, живущие в Москве, получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 30 тыс. рублей.

19 февраля сообщалось, что социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.