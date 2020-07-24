Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, заявившего о желании штурмовать Крым, и посоветовал ему захватить с собой белый флаг.

Ранее Турчинов в интервью украинским СМИ заявил, что будет в первых рядах штурмового батальона, если нынешний президент страны решит наступать на Крым.

«Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться», — сказал Mpravda.com Цеков.

По его словам, Турчинов и подобные ему украинские политики не в состоянии объективно оценивать нынешнюю международную ситуацию и предложить положительную повестку для Украины.

«Они по-прежнему стоят на тропе войны, считая главным врагом Российскую Федерацию. Хотя люди, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что главный враг Украины — это такие личности, как Турчинов и украинские националисты», — сказал Цеков.