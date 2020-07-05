Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил Mpravda.com, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является РФ, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет «Нептун».

"Самый главный враг современной Украины – это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами", — сказал Mpravda.com Цеков.

По его словам, киевским властям стоит прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, «бряцая оружием у российских границ».

«Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг», — подчеркнул сенатор.