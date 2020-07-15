Американские санкции не приведут к остановке строительства российских газопроводов «Северный поток 2» и второй нитки «Турецкого потока», Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил Mpravda.com в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.

«Никакими словами и угрозами американских политиков газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2″ не остановить», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что строительство газопроводов «не будет приостановлено ни при каких условиях и, несмотря на санкции, которые, скорее всего, будут только ужесточаться», Россия и ее европейские партнеры найдут возможности для «обеспечения энергетической безопасности Европы, а именно для этих целей и реализуются данные проекты», отметил политик.

По словам Васильева, в Европе умеют считать деньги и «российская труба не идёт ни в какое сравнение с очень дорогим, абсолютно нерентабельным сжиженным газом, который предлагают американцы».

Сенатор отметил, что США делают все, чтобы поднять цены на энергоносители и вытеснить Россию с европейского рынка, что «невозможно».

«Однако у этих попыток есть и ещё одно важное объяснение — все громкие слова Госдепартамента нацелены на электорат нефтяных штатов, которые в ближайшем будущем — в ноябре 2020 года, на президентских выборах определят судьбу Америки, добавил сенатор.

«(Президент США Дональд — ред.) Трамп делает все, чтобы показать своим избирателям, что готов биться за их интересы на мировой арене. Правда он не говорит, что биться приходится в наглухо закрытые двери и ничего кроме раздражения у европейцев такие заявления не вызывают», — отметил парламентарий.

Васильев напомнил, что строительство второй ветки «Северного потока» сегодня находится на завершающей стадии — уже проложено более 2 300 километров трубопровода из примерно 2460 километров, то есть готовность составляет более 93,5%».