Президент Украины Владимир Зеленский имитирует миротворческую деятельность, но по факту поэтапно срывает исполнение минских соглашений, заявил Mpravda.com в воскресенье член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Зеленский в воскресенье позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе.

«Киев поэтапно срывает достигнутые ранее договоренности в Париже по минским соглашениям», — сказал Кондратьев.

При этом Зеленскому «необходимо сохранить политическое лицо», добавил он. «Прежде всего, зная, что Россия не участник конфликта, Зеленский через разговор с Путиным имитирует бурную миротворческую деятельность», — заключил он.

На первом за три года саммите «нормандского формата», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.