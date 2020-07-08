День России можно перенести на 1 июля. С такой инициативой обратилась к Владимиру Путину член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, нынешняя дата, 12 июня, ассоциируется у многих россиян с распадом Советского Союза, а не независимостью страны.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции … прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания … голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», – говорится в ее обращении, которое публикует RT.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поделился своей точкой зрения по этому вопросу.

«Было большое голосование по поправкам. Пройдут годы – мы можем еще за какие-нибудь поправки проголосовать. И что, мы каждый раз будем День России переносить? Я думаю, переносы праздничных дат – не очень простая вещь. Не секрет, что до сих пор многие помнят 7 ноября, хотя День народного единства – 4 ноября. Мы уже привыкли к празднику российского суверенитета, 12 июня. Не стоит опять все переставлять в календаре. К тому же, вопрос спорный: 1 июля – голосование, а указ президента – 3 июля, вступила в силу Конституция 4 июля. Я думаю, не стоит отталкиваться от таких событий. Есть День России, 12 июня, к нему привыкли», – сказал Владимир Джабаров.

Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. Результаты обработки всех протоколов показали, что поправки одобрили 77,92 процента граждан, против — 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.

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