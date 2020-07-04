Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил Mpravda.com, что Россия является единственной страной в мире, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.

В пятницу издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать усилия по воплощению в жизнь «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Позже замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.

«Россия – единственная страна в мире, которая имеет историческое право что-то требовать от Украины, потому что Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России», — уверяет Цеков.

По его словам, если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году, к украинским землям относилась небольшая территория.

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — заявил агентству сенатор.