Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал заявление польских властей о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор заявил, что нелюбовь поляков к России кроется в их менталитете. По его словам, в настоящее время Варшава занята тем, что пытается выставить Москву в неприглядном свете с целью получить какую-то выгоду.

"Сегодня Польша предоставляет военные базы, все время культивируя ситуацию, что угроза со стороны России есть, чтобы получить какие-то дивиденды", — рассказал Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что поляки постоянно боролись за российскую корону и поступали «не очень хорошо».

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде «Северного потока — 2». По его словам, европейские деньги для газопровода будут спонсировать российское оружие, а сам проект позволит отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.

Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

При этом против «Северного потока — 2» выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.

В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В «Газпроме» заявляли, что смогут самостоятельно завершить проект. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить «Фортуна», принадлежащая компании МРТС, и «Академик Черский».