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Следственный комитет (СК) России разыскивает журналистов по заявлению сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

В январе, как сообщал «Рамблер», ряд средств массовой информации написали о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии. Сенатор назвала эти сведения просто смешными с учетом патриотичности ее позиции и пребывания по этой причине в санкционных списках.

В данной связи она подала в органы внутренних дел заявление о клевете. Сегодня стало известно, что СК в настоящее время разыскивает авторов издания «Экспресс газета» и анонимного телеграм-канала «Небожена», в которых появлялись публикации о наличии у Мизулиной бельгийского вида на жительство.

Ранее в наличии гражданства Италии был обвинен журналист Владимир Соловьев. Это сделал некий отец Сергий, который создал петицию с требованием запретить Соловьеву вести политические шоу и отнять у него итальянское гражданство. Телеведущий опроверг сведения о наличии у него второго гражданства и заявил, что отец Сергий потерял разум.

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