В Российских школах может быть продлен учебный год в случае неблагополучного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила член Совет Федерации Лилия Гумерова.

«Если у нас будет достаточно времени, чтобы учиться в дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года», — приводит ТАСС слова Гумеровой.

Она отметила, что решение о продлении учебного года может быть принято через 3-4 недели, когда будет понятно, как распространяется коронавирус в России.

Сенатор подчеркнула, что сейчас важно внимательно следить за детьми, чтобы во время каникул они не проводили время в общественных местах с большим скоплением людей.

«Мы должны соблюдать все меры предосторожности <…> Такая мобилизация и жесткая дисциплина помогут в кратчайшие сроки победить коронавирус и приступить к нормальной жизни», — добавила Гумерова.

По ее данным, сейчас 83,5% российских школ находятся на дистанционном обучении. Остальные учебные заведения частично соблюдают этот режим, при котором некоторые школьники продолжают посещать классы, а остальные остаются на домашнем обучении.

Ранее в этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой перенести основной период сдачи выпускниками Единого госэкзамена на август 2020 года.

26 марта Минпросвещения России призвало не доверять распространяемой в социальных сетях недостоверной информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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