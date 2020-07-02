Сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщает USA Today.

Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето.

В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

После принятия в палате спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа «одна страна — две системы», и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

Ранее администрация Трампа заявила о введении визовых ограничений в отношении представителей КНР и возможности санкций.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.