Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2″, свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

За проголосовали 86 человек, против — 14.

Сенат и палата представителей готовят свои проекты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосует весь конгресс, а документ идет на подпись президенту.

Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила свой проект, который также допускает расширение ограничений против газопровода.

Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются деятельностью по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании. Так, после принятия первого пакета ограничительных мер швейцарская Allseas практически сразу остановила работу и отвела суда.

Предполагается, что ограничения ужесточатся. В частности, новые санкции затронут компании, которые будут «способствовать продаже, аренде или предоставлению» судов для прокладки «Северного потока — 2″.

США активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.

Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Россия сможет достроить газопровод собственными средствами. Сейчас реализовать его могут два судна: «Академик Черский» и «Фортуна».