Девочку, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре, поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, родственники к ней не приходили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Мать и дитя» в пятницу, 10 января.

«Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», — говорится в сообщении.

Ребенок всё еще остается в центре, изменений по сравнению с ситуацией в декабре нет.

В пресс-службе добавили, что на 14 января назначено первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей девочки в правах.

В начале декабря 2019 года СМИ сообщали о пятилетней девочке, которая живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» с рождения. По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мать девочки считает ребенка тяжело больным. Альшанская утверждает, что женщина «не верит своим глазам и документам» и не позволяет забрать малышку другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка ни разу не выходила за территорию медицинского центра.

Телеканал «Москва 24» отмечает, что девочка родилась недоношенной, но, по оценкам врачей, держать ее в изоляции не нужно.

Органы опеки планировали подать иск об ограничении родительских прав девочки. Представители центра, в котором находится ребенок, обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не обнаружил уважительных причин не забирать ребенка, но родители так и не сделали этого.

Пресненский районный суд 19 декабря принял к производству иск отдела соцзащиты района Арбат ЦАО Москвы об ограничении родительских прав Зинкина Юрия и Максимовой Татьяны. На 14 января назначена досудебная подготовка.