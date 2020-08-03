Дарья и Сергей Пынзарь давно ушли с проекта и начали заниматься бизнесом. У супругов есть несколько строительных компаний по России, а также агентство недвижимости в Турции. Недавно Даша объявила в своём микроблоге, что их офис в Подмосковье ограбили. Правда, случилось это ещё год назад, но только сейчас девушка решила рассказать о данной истории.



Два дня подряд воровка приходила под видом обычной посетительницы в офис Сергея Пынзаря и его партнёра, а на третий день она вынесла сейф с деньгами, пронесла его мимо охраны, накрыв пакетом. Даша и Сергей сразу же написали заявление в полицию, но прошёл уже год, а виновную так и не задержали.



Спустя долгое время Даша решила выложить видеозапись на свою страничку в соцсети, чтобы обезопасить других людей от подобного. Ведь эта аферистка ограбила ещё пять офисов, не считая рабочего места Пынзарей. Также Даша попросила всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ей. Она очень надеется, что всеобщими усилиями им удастся поймать воровку.