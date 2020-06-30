Вечером 10-го июня Ольга Рапунцель снова стала мамой, родив вторую дочь. Сейчас семья Дмитренко живет в съемной квартире в Москве, где они проведут несколько месяцев перед своим возвращением на телестройку. Ребята постоянно демонстрируют своим фанатам видео с детской площадки, где они стали проводить много времени.



Вот только ни на одном ролике рядом с семейством Дмитренко нет ни одного ребенка или даже мимо проходящих людей. Как оказалось, новые соседи звездной семьи попросту избегают их.



Так, появилась информация, что в соседском чате дома, в котором арендуют квартиру Оля и Дима, пару жестко критикуют за то, что те постоянно снимают все вокруг. Семьи с детьми не хотят попасть в кадр, чтобы потом не найти себя в интернете, поэтому покидают общий двор, как только туда выходят супруги Дмитренко. Хозяйка съемной квартиры даже поначалу не хотела сдавать жилье звездному семейству.