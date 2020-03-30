Судя по снимкам, трехрядная Hyundai Creta получила растянутую колесную базу и увеличенный задний свес. Кроме того, такой автомобиль отличается от стандартной модификации модели серебристыми накладками на порогах, иными рейлингами и измененной линией остекления.

Продажи семиместной версии вседорожника стартуют в начале 2021 года. Основным рынком для новинки станет Индия.

По предварительным данным, под капотом «растянутой» Creta будут такие же моторы, что и у стандартной версии паркетника: 1,5-литровый атмосферный двигатель на 115 л.с., бензиновая «турбочетверка» T-GDI объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с., а также 1,5-литровый дизельный агрегат CRDi с отдачей 115 л.с. Все «движки» сочетаются с шестиступенчатой «механикой», «атмосфернику» также полагается вариатор, наддувному мотору — 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а дизелю — 6АКПП. Полный привод — не предусмотрен.

Напомним, в России следующая генерация Hyundai Creta может появиться к концу следующего года. К нам приедет версия, аналогичная той, что продается в Индии. Такой кросс практически полностью повторяет китайский вариант — ix25. Изменений минимум — другая решетка радиатора и иные колесные диски, а также надпись с названием модели на двери багажника. Важным отличием такой Hyundai Creta станет упрощенный интерьер.

«Салон модели получил вертикальные дефлекторы обдува, оригинальную переднюю панель, информационно-развлекательный комплекс со стандартным экраном и стильное рулевое колесо. Управление климатической установкой осуществляется с помощью отдельного блока, на котором находятся шайбы и кнопки. А вот виртуальная «приборка» и гигантский вертикальный тачскрин мультимедийной системы у такой версии Hyundai Creta отсутствуют», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цена базовой комплектации новой Hyundai Creta — 999 000 рупий (около 1 033 000 рублей). За топовую версию новинки дилеры просят от 1 720 000 рупий (от 1 779 000 рублей).