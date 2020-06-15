Семья гражданина США и еще нескольких стран Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, не будет просить американское правительство организовать его обмен. Об этом заявил брат осужденного Дэвид в понедельник, 15 июня.

«Американское правительство должно сделать свой собственный выбор о том, как освободить Пола, и нет никаких оснований думать, что наша семья знает лучший способ сделать это», — сказал он агентству «Интерфакс».

Ранее 15 июня Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен вердиктом и требует немедленного освобождения Уилана.

В конце мая адвокаты американца говорили, что в случае обвинительного вердикта допускают возможность прошения о помиловании. Также будет рассмотрена возможность обмена.

Прокурор запросил для Уилана наказания в виде 18 лет лишения свободы. В последнем слове обвиняемый попросил его оправдать в связи с невиновностью.

В конце апреля защита Уилана заявила, что доказательства обвинения неубедительны, учитывая то, что он попал в поле зрения спецслужб за несколько лет до задержания. По мнению адвокатов, здесь «просматриваются признаки провокации». Однако в середине октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что факт шпионской деятельности иностранца хорошо задокументировали.

Следствие в отношении подозреваемого окончательно завершилось в феврале 2020 года. В середине марта Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс против американца.

Уиллан, у которого помимо американского, есть гражданства Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года. Подробности дела не разглашались.