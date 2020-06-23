Семье российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме Мэрион, штат Иллинойс, пока не известно ничего нового о возможности его обмена на американского гражданина Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, сообщила Mpravda.com во вторник жена россиянина Алла Бут.

«Ничего нового о возможности обмена мы пока не знаем, никаких разговоров с нами на эту тему пока никто не начинал», — сказала агентству Бут.

«Сегодня я узнала из новостей, что Уилан не собирается обжаловать приговор и будет дожидаться обмена. Что ж, такая его позиция вселяет какую-то надежду, но пока только надежду», — продолжила она.

Алла Бут также сообщила, что о приговоре Уилану ее муж, сумевший во вторник позвонить домой, уже знает.

«Виктор рассказал, что смотрел сюжет о приговоре Уилану по CNN. Там, конечно, позиция, как у американского посла в Москве: дескать, приговор несправедливый, мы ищем справедливости. А мы разве не ищем справедливости для Виктора?» — возмутилась она.

«Они считают, что мы несправедливы, мы считаем, что они несправедливы. Но и мы, и они – за справедливость… А есть вообще выход из такой ситуации? Для моего мужа, для других несправедливо осужденных в США россиян? Может быть, нашим американским «партнерам» стоит подумать о том, что споры о справедливости можно вести цивилизованно, а главное – без этой охоты на наших граждан в третьих странах, без этого «открытого сезона на россиян», который начали американцы арестом моего мужа в Бангкоке в 2008 году?» — сказала жена Бута.

«Что касается обмена — я за любой механизм такого обмена и сделаю для этого все, что будет нужно», — сказала она.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух».

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

Мосгорсуд в прошлый понедельник приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.