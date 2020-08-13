Молодые родители Александра Черно и Иосиф Оганесян очень довольны вниманием ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая преподнесла подарки их новорождённому сыну Стефану. Супруги искренне поблагодарили Ксюшу в соцсетях.



Молодые родители Оганесян получили массу подарков для своего сына, в том числе и от медийных личностей. В своём блоге Саша разместила видео, на котором они с мужем и кошкой открывают стильные коробки с подарками, которые прислала Ксюша Бородина. Ведущая подарила маленькому Стефану красивые и модные комплекты одежды. Саша удивилась, что одежда довольно больших размеров, но ведь дети растут не по дням, а по часам, так что совсем скоро всё станет ему в пору. Саша с Йосей были очень тронуты вниманием и подарками Ксюши, они поблагодарили её и сказали, что им очень приятно.



Стоит напомнить, супруги стали родителями 30 июля 2020 года. Сначала все были уверены, что сын как две капли воды похож на маму, но сейчас в нём прослеживаются и черты своего отца.