Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт, сообщает Daily Mail со ссылкой на дядю девушки.

Отмечается, что она жаловалась на боли в груди и спине. Кроме того, за несколько недель до трагедии она рассказывала, что ей трудно дышать.

По словам дяди девушки Чарльза Мюррея, семья считает, что у девушки остановилось сердце.

«Мы считаем, что у нее был обширный инфаркт», — заявил он.

Трагедия, по словам Чарльза, потрясла их всех. Он отметил, что племянница была танцовщицей, и у нее не было проблем со здоровьем. Однако семья ждет результатов вскрытия.

Ранее мать Николь на ее странице в инстаграме сообщила о смерти блогерши. На ее страницу в соцсети были подписаны 224 тысячи человек. Николь вместе со своим молодым человеком записывали ролики на YouTube, набиравшие большое количество просмотров. Ей было 24 года, и она находилась на восьмом месяце беременности.