Бывшие подруги Вика Ди и Яна Захарова вполне успешно уживались под одной крышей. Но совсем недавно между ними произошёл серьёзный конфликт из-за чрезмерной разговорчивости Яны, перешедший в настоящую драку. Многие уверены, что эту ссору спровоцировала семья Купиных, которые очень любят всех подбивать на драки и настраивать друг против друга.



В настоящее время Лёша и Майя Купины зачастую подменяют ведущего на Островах. На Лобном они заговорили про претензии Ди к Яне Захаровой. Конфликт было очень сложно разжечь, но семья Купиных не унималась, решив привлечь в дискуссию Стецевят и остальных участников проекта. Многочисленными усилиями удалось выяснить, что Вика не ровно дышит к Захарьяшу. Как всем известно, Вика замужем, а это, в свою очередь, даёт ей возможность отказываться от ухаживаний и строит из себя целомудренную девушку.



Драка между девушками была серьёзной. Яне продлили лежачий режим из-за травмы спины ещё на полтора месяца. Несмотря на то, что Купины понимали, чем может обернуться потасовка между бывшими подругами, они всё равно пошли на провокацию конфликта между ними.