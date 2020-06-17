Зверек был сильно обезвожен.

Розалин Кабальеро из Аризоны (США) вышла на прогулку вместе со своей собакой и вернулась домой с лисенком, пишет Daily Star.

Лисенок, которому около шести недель, принял собаку Розалин по кличке Олив за свою маму и побежал за ней. Так зверек дошел вместе с Олив и Розалин до дома и остался у них. Лис долго не мог отойти от разбрызгивателей в саду — тогда семья поняла, что животное сильно обезвожено.

Фото: Southwest Wildlife Conservation Center

Розалин отвезла лиса в центр охраны дикой природы, где его первое время кормили из шприца, пока зверек не научился есть из миски. В центре сказали, что в целом лисенок оказался здоровым. Когда он окрепнет, его вместе с другими лисами, которые содержатся в центре, планируют выпустить на волю.