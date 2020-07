Животное остановилось там отдохнуть.

В Индии крокодил забрался в дом, чем очень сильно напугал его жильцов, пишет NDTV.

Семья из города Ситаргандж (штат Уттаракханд) обнаружила в ванной своего дома полутораметрового крокодила. Он отдыхал между ведрами на полу и вел себя спокойно. Владельцы дома очень испугались и начали кричать. Видимо, крики были настолько сильными, что через несколько минут в их доме собралась целая толпа соседей. Люди начали пытаться прогнать крокодила, но хищник отказался сдвинуться с места.

Как только люди поняли, что сами они с крокодилом не справятся, они вызвали сотрудников лесного департамента. Специалисты вынесли животное из дома и выпустили его на волю в ближайшем лесу.