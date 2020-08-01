Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли связь с россиянином, он не звонил домой с 22 июля, сообщила Mpravda.com жена бизнесмена Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

«Виктор звонил 22 июля, и больше звонков от него не было, хотя в последнее время ему разрешали звонить домой раз в неделю», — сообщила Алла Бут.

«26 июля один из друзей мужа получил от него письмо по тюремной электронной почте, написанное 23-го числа, это обычное опоздание на три дня из-за перлюстрации. В письме говорилось, что в тюрьме уже 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Не дождавшись звонка Виктора на этой неделе, я обратилась в российское посольство в Вашингтоне, и мне сообщили, что дипломаты не могут дозвониться до федеральной тюрьмы Мэрион, где он находится, потому что там никто не берет трубку», — сообщила она.

В письме Бута, написанном 23 июля, которое имеется в распоряжении Mpravda.com, говорится, что коронавирусная инфекция, которой до июля в федеральной тюрьме Мэрион (юг штата Иллинойс) не было совсем, начала распространяться там в последние три недели.

«В тюрьме уже 36 случаев заболевания. Все началось три недели назад, когда Бюро тюрем США начало переводить заключенных из тюрем с большим количеством заболевших на карантин в тюрьмы, в которых еще не было коронавируса», — говорится в письме.

«Сначала заболели три человека, а сейчас больны уже 36. Несколько человек из числа заболевших заключенных болеют тяжелой формой COVID-19, практически, борются за жизнь», — говорится в письме Бута от 23 июля.

«Мне Виктор говорил в одном из телефонных разговоров недавно, что к ним в тюрьму переводят на карантин заключенных из тюрем, где многие заболели. Как вообще можно отправлять людей, у которых подозревается заражение коронавирусом, на карантин к здоровым? Где тут хоть какая-то логика? А ведь это решение принимал кто-то в руководстве Бюро тюрем США. О чем человек думал?» — возмутилась жена россиянина.

«Скорее всего, там ввели еще более строгий карантин, перестали выпускать из камер совсем. В последние месяцы, во время изоляции, выпускали раз в день на очень короткое время, можно было выйти во дворик блока и подышать свежим воздухом», — рассказала она.

«Я очень волнуюсь за Виктора. Понятно, что карантин – это мера против инфекции, но сейчас это настоящая пытка: в камере днем 37 градусов, кондиционера нет, и весь день сидеть в этой жаре очень тяжело. Виктор говорил мне уже, что плохо переносит эту жару», — сказала Алла Бут.

«Если считать от звонка домой 22 июля, Виктор не выходил на связь уже 10 дней», — сказала жена российского бизнесмена.

По ее словам, такое бывало лишь пару раз за 12 с половиной лет его заключения, кроме тех случаев, когда его наказывали запретом на телефонные звонки и электронную почту за некие «дисциплинарные провинности», вроде выращивания чайного гриба в камере или несанкционированного разговора с журналистом телеканала RT.

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.