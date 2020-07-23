После рождения второго сына Ольга и Илья Гажиенко решили, что им нужно более просторное жильё. Так, в апреле этого года они продали свою двухкомнатную квартиру и приобрели трёшку. Площадь недвижимости составляет около 100 квадратных метров.



За довольно короткий срок супруги оформили все документы и сделали ремонт. Ольга поделилась, что основные работы они выполнили, теперь осталось дело за малым – повесить шторы, докупить некоторую мебель, плафоны на люстру и т.д.



Ольга поделилась, что весь ремонт они с супругом делали без помощи дизайнеров. Своим подписчикам молодая мама показала на видео новое жилище. Оно получилось очень светлым, уютным и просторным. Большая кухня-гостиная, роскошная спальня, 2 детские комнаты и 2 санузла. Оля рассказала, что сама не верит, что всё получилось так быстро, ведь всего за полгода они продали квартиру, купили новую, переехали на съёмную, сделали ремонт и переехали в новое жильё. Супруги потратили много сил на ремонт и переезд, но они очень счастливы.



